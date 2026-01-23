Corso Como diventa un set abusivo | caos per il video trap

Un veicolo nero si ferma in Corso Como, creando un’atmosfera di tensione tra i passanti. Con musica ad alto volume e un gruppo di persone improvvisate, si susseguono sguardi minacciosi e atteggiamenti provocatori. L’area si trasforma temporaneamente in un set non autorizzato, generando disagio e preoccupazione tra i residenti e i cittadini. Un episodio che evidenzia situazioni di degrado e il rischio di escalation nel contesto urbano.

Un van nero, musica ad alto volume e una ventina di "attori" improvvisati, fra sguardi minacciosi e accenni di rissa. Protestano i residenti. Varese, caos in via Como: giovani bloccano la strada per registrare un video trapNella serata del 22 gennaio a Varese, via Como è stata teatro di un episodio di caos, con alcuni giovani che hanno bloccato la strada per registrare un video trap. Varese, finta rissa per un video trap: via Como nel caos, intervengono carabinieri e poliziaA Varese, via Como è stata teatro di un episodio di tensione causato dalla ripresa di un video trap.

