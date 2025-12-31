Roberto Cicoria morto a 50 anni lo storico cameriere del ristorante Miralago di Montefiascone

Montefiascone piange la scomparsa di Roberto Cicoria, storico cameriere del ristorante Miralago. Dopo aver combattuto a lungo contro una malattia, si è spento nella notte tra il 30 e il 31 dicembre all’età di 50 anni. La comunità ricorda con affetto la sua dedizione e cortesia, lasciando un vuoto in chi lo ha conosciuto. La sua presenza sarà ricordata con stima e affetto.

Lutto a Montefiascone, che piange la morte di Roberto Cicoria. Si è spento prematuramente nella notte tra il 30 e il 31 dicembre all'età di 50 anni, dopo una lunga malattia che non gli ha lasciato scampo. Lascia i genitori e la sorella, a cui la comunità, profondamente colpita, si sta stringendo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Roberto Cicoria, morto a 50 anni lo storico cameriere del ristorante Miralago di Montefiascone Leggi anche: Roberto Cicoria muore a 50 anni, lutto a Montefiascone Leggi anche: Morto Italo Cavaliere, per 58 anni titolare dello storico ristorante di via Fiume Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Cicoria - tzicoria. In questo momento è molto diffusa in tutta l’isola ed è bella tenera e gustosa. La cicoria è una verdura che cresce spontaneamente. Una pianta dalle differenti varietà che le accomuna l’inconfondibile sapore amarognolo. La cicoria selvatic - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.