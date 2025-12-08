Ho capito chi era davvero il mio fidanzato quando ha urlato al cameriere in un ristorante di lusso | lo sfogo di una 20enne divide gli utenti di Reddit

Come una persona tratta chi la serve può dire molto su chi è davvero. È questo il principio che una giovane studentessa americana ha imparato nel modo più doloroso, decidendo di lasciare il suo fidanzat o dopo un episodio avvenuto durante la cena per il loro terzo mese insieme. La ragazza, 20 anni, ha raccontato su Reddit di aver prenotato un ristorante “più elegante del solito” per festeggiare con il compagno, 22 anni. “Siamo entrambi al college e molto squattrinati, era la prima volta che uscivamo in un posto costoso”, ha scritto. Tutto è iniziato quando il cameriere ha versato l’acqua nei bicchieri: “Un po’ è finita sul tavolo, niente di che, e soprattutto non è caduta addosso al mio ragazzo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho capito chi era davvero il mio fidanzato quando ha urlato al cameriere in un ristorante di lusso”: lo sfogo di una 20enne divide gli utenti di Reddit

