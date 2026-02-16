Caos al carnevale di Marcianise ubriaco aggredisce i poliziotti insieme al fratello due arresti

Durante i festeggiamenti di Carnevale a Marcianise, due fratelli sono stati arrestati dopo aver aggredito i poliziotti, un gesto causato dalla loro forte intossicazione. I due uomini hanno reagito con violenza ai controlli di routine, colpendo gli agenti e opponendo resistenza, anche grazie all’aiuto di un fratello. La scena si è svolta davanti a molti spettatori che hanno assistito alla scena di tensione e confusione.

Due fratelli sono stati arrestati per oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale a Marcianise, nel corso dei controlli disposti per le manifestazioni carnevalesche. L'episodio si è verificato quando uno dei due, in stato di alterazione alcolica, ha reagito violentemente agli accertamenti degli agenti ferendo un poliziotto. Il secondo fratello è intervenuto con minacce e aggressioni fisiche. L'arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato di Caserta che ha applicato la misura cautelare dell'obbligo di firma al principale responsabile. Intervento della Polizia durante i festeggiamenti di Carnevale La reazione violenta e la colluttazione Arresto e provvedimenti giudiziari Intervento della Polizia durante i festeggiamenti di Carnevale Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato l'operazione si è svolta nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica predisposti dal Questore per garantire la tranquillità durante le manifestazioni carnevalesche nel territorio di Marcianise.