Como ubriaco al Valduce | aggredisce sanitari e poliziotti e blocca l' ambulanza | arrestato un 38enne

A Como, presso l’ospedale Valduce, un uomo di 38 anni è stato arrestato dopo aver aggredito sanitari e agenti di polizia mentre si trovava in stato di alterazione alcolica. L’episodio ha causato l’interruzione temporanea delle attività di emergenza, con il blocco dell’accesso alle ambulanze. L’intervento delle forze dell’ordine è stato necessario per riportare la situazione sotto controllo.

Un pomeriggio di forte tensione all’ospedale Valduce di Como, dove un uomo in evidente stato di alterazione alcolica ha aggredito il personale sanitario e i poliziotti intervenuti, arrivando anche a bloccare l’accesso delle ambulanze. Per lui è scattato l’arresto da parte della polizia di stato. 🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: Como, ubriaco aggredisce personale sanitario e poliziotti all’Ospedale Valduce: arrestato Leggi anche: Ubriaco prende a calci un'auto e aggredisce i poliziotti: arrestato a Sagnino La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Como, ubriaco al Valduce: aggredisce sanitari e poliziotti e blocca l'ambulanza: arrestato un 38enne - In evidente stato di ebbrezza ha bloccato le ambulanze e danneggiato un quadro elettrico: fermato dopo una colluttazione, processo questa mattina ... quicomo.it

Como, ospedale Valduce: ubriaco aggredisce il personale sanitario e i polizotti e blocca le ambulanze - La Polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio, ha arrestato per resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, denunciandolo anche per interruzione di pubblico servizio, deturpamento e imbrattam ... comozero.it

A Como 6.351 divieti di sosta in 2 mesi, gli ubriachi alla guida e le strade più pericolose. Il bilancio della Polizia Locale racconta la città. Tutti i numeri e i dettagli nel primo commento facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.