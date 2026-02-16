Caocci | È finito l’ordine internazionale La nuova Guerra Fredda si gioca su energia chip e informazione

Caocci afferma che l'ordine mondiale è ormai tramontato, a causa della crescente rivalità tra superpotenze. La lotta si sposta su settori come energia, tecnologia e dati. Recentemente, le tensioni si sono intensificate con dispute sui fornitori di materie prime e scontri commerciali. Le nazioni cercano di assicurarsi risorse sempre più scarse per mantenere il loro vantaggio.

Il ritorno della competizione tra grandi potenze passa oggi meno dalle ideologie e sempre più dal controllo delle risorse strategiche. Le tensioni attorno al Venezuela — snodo energetico cruciale e detentore di alcune delle maggiori riserve petrolifere mondiali — e l'attenzione crescente verso la Groenlandia, territorio chiave per l'accesso alle terre rare e alle future rotte artiche, segnalano un mutamento profondo degli equilibri internazionali. Non si tratta soltanto di crisi regionali, ma di episodi che riflettono una trasformazione strutturale: la centralità dei materiali critici, dell'energia e delle infrastrutture del dato nella definizione della potenza geopolitica del XXI secolo.