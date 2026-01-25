La nuova guerra fredda si gioca sotto i ghiacci dell’Artico

La crescente attenzione verso l’Artico evidenzia le tensioni geopolitiche legate alle risorse e alle rotte commerciali. Recentemente, Donald Trump ha dichiarato l’intenzione di acquisire la Groenlandia, indicando una possibile escalation nelle dinamiche di potere nella regione. Questa dichiarazione apre uno scenario di competizione tra le nazioni, dove interessi strategici si intrecciano sotto i ghiacci, nel contesto di una nuova fase di confronto globale.

Donald Trump conferma di volere la Groenlandia e che presto lo otterrà, «con le buone o con le cattive». Secondo il presidente, gli Stati Uniti hanno bisogno del territorio artico per «motivi di sicurezza nazionale» e che la Nato stessa «dovrebbe aprirci la strada per ottenerla». Ma quello non è l’unico impero che intende mettere le mani sulla zona per estendervi il controllo geopolitico, per gestire le risorse intrappolate al suo interno, per mettere il cappello sulle nuove rotte commerciali che il riscaldamento climatico ha reso ormai navigabili. La corsa alle nuove rotte del Nord. Washington sta correndo ai ripari dopo che già Mosca e Pechino hanno iniziato a sfruttare il nuovo scenario, con la diminuzione del ghiaccio marino che ha ridotto drasticamente le distanze tra i porti cinesi (come Ningbo-Zhoushan ) e quelli europei ( Amburgo, Rotterdam, Felixstowe ), per conseguire un vantaggio strategico. 🔗 Leggi su Panorama.it

