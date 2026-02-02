FUMATA NERA! RAI1 | CANZONISSIMA DI MILLY CARLUCCI A RISCHIO CANCELLAZIONE

La trasmissione di Milly Carlucci, Canzonissima, potrebbe non andare in onda questa primavera. Rai1 ha messo in stand-by il progetto, e al momento non ci sono certezze sulla sua realizzazione. La decisione arriva dopo alcune incertezze e cambi di programma all’interno della rete.

Brutte notizie sul fronte intrattenimento Rai1. Il nuovo show primaverile di Milly Carlucci, un revival del mitico Canzonissima, è a rischio cancellazione. La Tv di Stato ha già cancellato Surprise Surprise, l'altro revival, stavolta di Carramba che sorpresa, che doveva essere condotto da Barbara d'Urso, perché non ci sono i soldi, così almeno filtra dai bene informati. Stavolta non c'entra il budget ma, riferisce Affari Italiani, l'estrema difficoltà nel comporre il cast di cantanti. Canzonissima nasce come gara di cantanti e, Sanremo a parte, i big non vogliono gareggiare tra di loro. Quindi o fai un cast di meteore o vecchie glorie, altrimenti un Canzonissima inteso com'era all'epoca – una gara tra cantanti sulla cresta dell'onda – diventa difficile se non impossibile.

