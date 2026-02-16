Taranto ha battuto Cantù per 3-1, interrompendo così una lunga serie di sconfitte in trasferta. La squadra pugliese ha portato a casa i tre punti grazie a una prestazione intensa e determinata, portando a casa una vittoria importante per la classifica. Durante la partita, Taranto ha dominato il primo set, mettendo pressione ai padroni di casa fin dai primi scambi.

Nel confronto tra due formazioni impegnate nella parte alta della classifica, Taranto ha conquistato una vittoria esterna cruciale contro Cantù, chiudendo la serie con un 3-1 che riflette crescita, controllo e capacità di reagire nei momenti decisivi. L'incontro ha messo in evidenza una gestione del ritmo, una fase break efficace e un contributo corale che ha premiato la squadra ospite nelle fasi finali. La partita si è aperta con Cantù subito aggressiva e capace di prendere il controllo del primo set, concluso 25-21 a favore dei canturini. Taranto ha reagito nel secondo parziale, imporsi 19-25 e rimontare il punteggio.

© Mondosport24.com - Cantù-Taranto 1-3: la Prisma interrompe il digiuno di vittorie in trasferta

Prisma La Cascina Taranto Volley annuncia l’ingresso di Filip Gavenda, opposto slovacco nato nel 1996, nel proprio roster.

