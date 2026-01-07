Prisma La Cascina Taranto Volley annuncia l’ingresso di Filip Gavenda, opposto slovacco nato nel 1996, nel proprio roster. Con questa acquisizione, la squadra rafforza la propria formazione, puntando sull’esperienza e le qualità del nuovo atleta. Gavenda si unisce ai rossoblù per contribuire al percorso della stagione, portando con sé un bagaglio di competenze nel ruolo di opposto.

Tarantini Time Quotidiano Prisma La Cascina Taranto Volley comunica di aver raggiunto l’accordo con Filip Gavenda, opposto slovacco classe 1996, che entra ufficialmente a far parte del roster rossoblù. Atleta di 202 cm, Gavenda porta a Taranto potenza offensiva, fisicità e una significativa esperienza internazionale. Cresciuto pallavolisticamente in Slovacchia, nel corso della sua carriera ha maturato importanti esperienze in diversi campionati europei, tra cui Italia, Germania e Spagna, confrontandosi costantemente con contesti di alto livello. In Italia ha vestito le maglie di Top Volley Latina e Revivre Milano, vivendo da vicino il massimo campionato e acquisendo ulteriore solidità tecnica e mentale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Filip Gavenda è il nuovo opposto della Prisma La Cascina Taranto Volley

