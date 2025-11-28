Serie B, sabato ricco con sette partite in programma. L’Empoli, reduce da due vittorie di fila, ospita il Bari che ha appena cambiato allenatore. La Serie B si avvicina a grandi falcate al giro di boa. Manca poco più di un mese alla fine del girone d’andata ma nessuna lì davanti ha ancora preso il largo. Il Monza ci sta provando ma è troppo presto per parlare di fuga. Dietro ai brianzoli, da soli in vetta a +4 sulla terza, è bagarre. E la sensazione è che qualcuna che non aveva iniziato la stagione con il piede giusto possa rientrare in corsa per la promozione. (empoli fc official Instagram) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Serie B 29 novembre: per queste squadre prosegue il digiuno di vittorie in trasferta