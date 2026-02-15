Chiama l’Ice! | parcheggio dell’ospedale di Cantù nel caos social per la paura di un individuo che chiede soldi

Un uomo ha chiamato l’Ice per chiedere soldi, creando scompiglio nel parcheggio dell’ospedale di Cantù. La vicenda è diventata virale sui social, dove molti utenti si sono preoccupati per la situazione di insicurezza. In particolare, alcune persone hanno riferito di aver visto l’individuo molestare i presenti, provocando panico tra i pendolari e i visitatori.

Sui social si riaccende il tema della sicurezza nell’area di sosta. Nei commenti altri cittadini parlano di episodi simili anche al cimitero Un post pubblicato nel gruppo Facebook “Sei di Cantù se.” ha acceso una nuova discussione sulla sicurezza attorno al parcheggio dell’ospedale. L’autore della segnalazione racconta di persone che non riuscirebbero a parcheggiare “in modo sicuro” perché seguite e insistite da un individuo che chiederebbe denaro, fino a far percepire la situazione come una forma di “persecuzione”. Nel testo viene anche riferito che i vigili sarebbero già stati avvisati, ma senza risultati concreti: “da lì non si muove”, si legge, con la domanda finale che sintetizza il malessere: cosa deve fare un cittadino per sentirsi al sicuro? Il punto centrale della segnalazione è la percezione di disagio e insicurezza in un luogo frequentato ogni giorno da utenti e familiari, spesso in momenti già delicati.🔗 Leggi su Quicomo.it Panico a Londra Heathrow: sostanza urticante nel parcheggio dell’aeroporto, caos sui voli Ragazzo di 17 anni scomparso per dieci giorni a Chieri: ritrovato nel parcheggio sotterraneo dell'ospedale Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Chiama al 3276136377 Scrivici su Whatsapp qui bit.ly/2zROcvc Siamo in via D. Cotugno, 10 a Bari (all'interno del centro sportivo Angiulli) Ampio parcheggio gratuito e possibilità di utilizzo di giostrine per i piccoli #angiulli #ristopizza #pizzeria #risto facebook