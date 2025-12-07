Cantieri e lavori stradali | ecco la mappa degli interventi in città

In stand by i lavori per il tram, ma la mappa dei cantieri in città resta sempre fitta con una serie di interventi programmati su strade, sottopassi e ponti. Le modifiche alla viabilità scatteranno in più zone e per periodi differenti, con tempistiche che oscillano da pochi giorni fino ai primi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

