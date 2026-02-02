Benevento mercato agli sgoccioli | il vice Maita ad un passo

Quasi sul gong, il Benevento sta per chiudere un colpo di mercato. Il vice Maita potrebbe arrivare nelle prossime ore, mentre il tempo stringe e le trattative si fanno più intense. La società sta lavorando per chiudere l’affare prima della fine della sessione estiva.

Tempo di lettura: < 1 minuto Quasi sul suono del gong è un nome nuovo quello che arriva da radiomercato. Il Benevento, come noto, era alla ricerca di un vice Maita e la scelta sarebbe caduta su Christian Kouan, centrocampista del Cosenza classe 1999 della Costa D’Avorio che in questa stagione è sceso in campo 22 volte con la maglia dei calabresi. Il calciatore è in rotta con il suo attuale club e per il suo passaggio al Benevento mancherebbero solo le firme. Nel match di andata disputato quest’anno al San Vito Marulla fu proprio Kouan a realizzare il gol dell’ 1-1. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Filippo Berra potrebbe presto tornare in Campania, con la Salernitana in procinto di perfezionare l'accordo con il Crotone.

