Dal Comune 350 mila euro per i giardini degli asili Il Girotondo e Bertacchi e della scuola Manin

Il Comune ha approvato un investimento di 350 mila euro destinato alla ristrutturazione dei giardini delle scuole Il Girotondo, Bertacchi e Manin. La decisione è stata presa durante la seduta della Giunta di ieri, 9 dicembre, con l’obiettivo di migliorare gli spazi esterni delle strutture scolastiche e garantire ambienti più sicuri e accoglienti per gli studenti.

La Giunta nella seduta di ieri martedì 9 dicembre ha approvato il progetto esecutivo di ristrutturazione dei giardini delle strutture scolastiche Il Girotondo, Bertacchi e Manin. L'assessore al verde e ai parchi Antonio Bressa sottolinea: «Con la Giunta Comunale abbiamo approvato un progetto.

