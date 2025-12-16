Azimut Benetti ancora leader mondiale nel produrre yacht | la speciale classifica 26 anni in testa

Azimut Benetti si conferma leader mondiale nella produzione di yacht per il ventiseiesimo anno consecutivo. Il gruppo si distingue nella classifica internazionale del Global Order Book, il ranking curato da Boat International che analizza l’intera produzione globale di grandi imbarcazioni, evidenziando la posizione di vertice di uno dei principali cantieri mondiali del settore.

Viareggio, 16 dicembre 2025 – Per il ventiseiesimo anno, il gruppo Azimut Benetti si conferma leader mondiale al vertice del Global Order Book, il ranking internazionale curato da Boat International, che dal 1992 fotografa l’intera produzione mondiale di grandi yacht rivelando i dati di 190 cantieri attivi al mondo. L’azienda guidata da Giovanna Vitelli ha un ruolo ben preciso quale iconica ambasciatrice dell’eccellenza italiana e vero numero uno della nautica di alta gamma in tutte le categorie analizzate: ben 163 yacht in costruzione, pari a 5.924 metri di lunghezza lineare e al 23% del mercato globale considerato dal report. Lanazione.it

