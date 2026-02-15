Protocollo Var una scusa che non regge più E la simulazione di Bastoni è due volte sgradevole

La partita tra Inter e avversari si accende quando l’arbitro La Penna non assegna un calcio di rigore che avrebbe favorito i nerazzurri, creando scontento tra i tifosi. La scena più discussa riguarda Bastoni, che ha simulato un contatto in area: una mossa che appare ancora più spiacevole considerando la sua precedente ammonizione. In questa occasione, il VAR avrebbe dovuto intervenire per correggere l’errore, ma alla fine la decisione è passata inosservata, alimentando le polemiche sulla sua efficacia.

Non che stesse benissimo, incongruenze e contraddizioni ne avevano minato la salute precaria, ma ieri a San Siro è brutalmente spirato il protocollo Var, nella versione vigente. L’espulsione di Pierre Kalulu è stata assurda, se osservata con il metro televisivo contemporaneo. È surreale che dalla sala di Lissone non siano potuti intervenire per correggere l’errore umano dell’arbitro La Penna, cascato nel trappolone di Bastoni, una simulazione due volte sgradevole, perché parliamo di un giocatore della Nazionale, uno dei più forti difensori della scena mondiale. Nell’era del tele-calcio, sceneggiate del genere ritornano indietro come boomerang. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il caso Folorunsho sta scuotendo Cagliari, con forti polemiche sugli insulti rivolti al calciatore.

Luca Bastoni rischia di essere squalificato per aver simulato durante la partita tra Inter e Juventus, disputata a San Siro.

