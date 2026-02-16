Cannavaro | Bastoni via da Nazionale? No cose sempre successe
Fabio Cannavaro ha commentato le voci su Bastoni, affermando che non c’è motivo per cui il difensore debba lasciare la Nazionale. Secondo l’ex ct, queste situazioni sono normali e si verificano spesso durante le partite, e ci sono strumenti per controllare eventuali problemi in campo. Cannavaro ha aggiunto che simili episodi sono già accaduti in passato e fanno parte del gioco.
“ Bastoni via dalla Nazionale? Perché mai non dovrebbe andare? Sono cose che succedono e ci sono sempre state in campo, ci sono gli attrezzi per verificarle”. Lo ha detto l’ex capitano della Nazionale Fabio Cannavaro, a margine di un appuntamento a Milano. “Fin quando c’è il Var bisogna utilizzarlo, al di là di chi ha sbagliato, se c’è uno strumento che per anni è stato evocato bisogna utilizzarlo sempre. Non bisogna cambiare il protocollo l’anno prossimo ma va fatto adesso, perché è un peccato che si rovinino delle partite per degli errori che possono condizionare l’andamento del campionato”, ha concluso Cannavaro. 🔗 Leggi su Lapresse.it
