Fabio Cannavaro ha commentato le voci su Bastoni, affermando che non c’è motivo per cui il difensore debba lasciare la Nazionale. Secondo l’ex ct, queste situazioni sono normali e si verificano spesso durante le partite, e ci sono strumenti per controllare eventuali problemi in campo. Cannavaro ha aggiunto che simili episodi sono già accaduti in passato e fanno parte del gioco.

“ Bastoni via dalla Nazionale? Perché mai non dovrebbe andare? Sono cose che succedono e ci sono sempre state in campo, ci sono gli attrezzi per verificarle”. Lo ha detto l’ex capitano della Nazionale Fabio Cannavaro, a margine di un appuntamento a Milano. “Fin quando c’è il Var bisogna utilizzarlo, al di là di chi ha sbagliato, se c’è uno strumento che per anni è stato evocato bisogna utilizzarlo sempre. Non bisogna cambiare il protocollo l’anno prossimo ma va fatto adesso, perché è un peccato che si rovinino delle partite per degli errori che possono condizionare l’andamento del campionato”, ha concluso Cannavaro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cannavaro: "Bastoni via da Nazionale? No, cose sempre successe"

Lookman ha condiviso alcune riflessioni sulla sua esperienza all’Atalanta, sottolineando che il club ha attraversato diverse situazioni.

Lookman Inter: il calciatore nigeriano si pronuncia sulle voci di mercato estive, chiarendo la sua posizione riguardo alle discussioni con l’Atalanta e l’interesse dell’Inter.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.