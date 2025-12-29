Lookman rivela | Atalanta? Successe diverse cose Gasperini ha il suo metodo non c’è nulla da perdonare sulla frase sui rigori Futuro? Spero sia splendente

Lookman ha condiviso alcune riflessioni sulla sua esperienza all’Atalanta, sottolineando che il club ha attraversato diverse situazioni. Ha parlato del metodo di Gasperini e ha commentato la frase sui rigori, precisando che non c’è nulla da perdonare. Riguardo al futuro, si è detto speranzoso di un percorso brillante. Le sue parole sono state rilasciate ai microfoni di OnsSport durante la partecipazione alla Coppa d’Africa con la Nigeria.

Lookman si è raccontato ai microfoni di OnsSport nel corso della Coppa d’Africa che lo vede protagonista con la Nigeria. Le sue parole Intervistato da ONSport nel corso della Coppa d’Africa, Ademola Lookman è tornato sul tormentone dell’estate legato al possibile trasferimento all’Inter, poi sfumato. L’attaccante dell’Atalanta ha affrontato diversi temi: dal presente in nerazzurro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

