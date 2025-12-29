Lookman Inter il nigeriano allo scoperto | In estate successe molte cose! Sull’Atalanta e su Gasperini…
Lookman Inter: il calciatore nigeriano si pronuncia sulle voci di mercato estive, chiarendo la sua posizione riguardo alle discussioni con l’Atalanta e l’interesse dell’Inter. Nel corso di un’intervista, ha condiviso i dettagli delle sue recenti esperienze e le riflessioni sul suo percorso professionale, offrendo una visione diretta e trasparente su quanto accaduto durante l’estate e le sue prospettive future.
Inter News 24 Lookman Inter, il nigeriano allo scoperto sul tormentone dell’estate che lo riguardava per un possibile addio all’Atalanta. Intervistato da ONSport durante la Coppa d’Africa, Ademola Lookman è tornato sul tormentone di mercato dell’estate per il suo trasferimento all’Inter poi sfumato. ATALANTA – « Penso che siano successe molte cose, ma ora il focus è come tornare in forma, al massimo. Sto cercando di fare meglio ogni giorno, è la cosa più importante ». SE SONO ANCORA ARRABIATO? – « No, sto vivendo il momento e cercare di performare al meglio che posso ». COME MI VEDONO I FAN – « Sono tutte le settimane allo stadio e provano a supportare la squadra, applaudendola. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Gol Lookman, dopo la corte dell’Inter per tutta l’estate il nigeriano trova la prima rete stagionale: suo l’1-1 in Atalanta Milan!
Leggi anche: Lookman Inter, l’attaccante è pronto a lasciare l’Atalanta? Il futuro del nigeriano rimane in bilico
Facchetti: “Lookman avrebbe fatto comodo all’Inter, ma se fosse arrivato lui…” - L'attaccante nigeriano dell'Atalanta è stato il grande sogno del mercato estivo dei nerazzurri, ma alla fine è rimasto a Bergamo ... msn.com
Lookman: “Con Gasperini tutto ok. Futuro? Vivo il momento e cerco di dare il massimo” - Ademola Lookman si racconta in un’intervista: Coppa d’Africa, Atalanta, Gasperini presente e il futuro del talento nigeriano. calcioatalanta.it
Lookman Inter, ecco l’offerta dell’estate per l’attaccante: bonus quasi impossibili all’Atalanta! Tutti i dettagli - Lookman Inter, l’affare saltato nel calciomercato estivo: ecco i bonus “impossibili” decisero l’esito della trattativa Emergono nuovi e succosi retroscena sulla mancata operazione che avrebbe portato ... calcionews24.com
Facchetti: “Lookman avrebbe fatto comodo all’Inter. Ma Bonny e Esposito non avrebbero avuto tanto spazio” x.com
Mercato, da Bergamo svelano: “Lookman No, Inter aveva abbozzato piano da 60 mln per prendere…” - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.