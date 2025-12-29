Lookman Inter il nigeriano allo scoperto | In estate successe molte cose! Sull’Atalanta e su Gasperini…

Lookman Inter: il calciatore nigeriano si pronuncia sulle voci di mercato estive, chiarendo la sua posizione riguardo alle discussioni con l’Atalanta e l’interesse dell’Inter. Nel corso di un’intervista, ha condiviso i dettagli delle sue recenti esperienze e le riflessioni sul suo percorso professionale, offrendo una visione diretta e trasparente su quanto accaduto durante l’estate e le sue prospettive future.

Inter News 24 Lookman Inter, il nigeriano allo scoperto sul tormentone dell’estate che lo riguardava per un possibile addio all’Atalanta. Intervistato da ONSport durante la Coppa d’Africa, Ademola Lookman è tornato sul tormentone di mercato dell’estate per il suo trasferimento all’Inter poi sfumato. ATALANTA – « Penso che siano successe molte cose, ma ora il focus è come tornare in forma, al massimo. Sto cercando di fare meglio ogni giorno, è la cosa più importante ». SE SONO ANCORA ARRABIATO? – « No, sto vivendo il momento e cercare di performare al meglio che posso ». COME MI VEDONO I FAN – « Sono tutte le settimane allo stadio e provano a supportare la squadra, applaudendola. 🔗 Leggi su Internews24.com

