Disabilità e sport | luci e ombre tra strutture inadeguate e casi virtuosi

AGI - Per migliaia di persone con disabilità, fare sport è ancora un sogno impossibile, con oltre il 20% delle strutture ancora inaccessibili, sostegni insufficienti e un sistema ancora lontano dall’essere davvero inclusivo. Questo il quadro emerso in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, che cade oggi 3 dicembre. Secondo il recente Rapporto Osservatorio Valore Sport 2025, redatto da The European House Ambrosetti in collaborazione con il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico, l’ ICSC (Istituto per il Credito Sportivo e Culturale) e Sport e Salute, il nostro Paese conta circa 77. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Disabilità e sport: luci e ombre, tra strutture inadeguate e casi virtuosi

