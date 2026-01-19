All’Husky Village in Valtellina, è possibile vivere l’esperienza dello sleddog senza dover raggiungere le località più lontane. Situato vicino a Bormio, in zona Olimpica, questo centro offre la possibilità di correre tra i boschi a bordo di una slitta trainata da cani husky, in un contesto naturale e tranquillo. Un’attività ideale per chi desidera scoprire il fascino di questa disciplina senza allontanarsi troppo.

Perché proprio a Valdidentro? «Quando 25 anni fa sono tornato dall’Alaska, ho girato le Alpi in lungo e in largo due anni per trovare il posto adatto per fare questo sport. Perché di sport si tratta: ci sono diverse gare a tappe, più o meno lunghe, ancora oggi in Scandinavia e perfino la Grande Odyssée sulle Alpi francesi, dodici giorni di traversata partendo da Avoriaz. Il migliore secondo me era proprio Valdidentro. Quindi per la proprietà transitiva, se la vicina Livigno è il piccolo Tibet, Valdidentro è la piccola Alaska.». Quali sono i cani più adatti alla pratica dello sleddog? «Gli alaskan husky sono cani mezzosangue e di conseguenza hanno migliori prestazioni fisiche e atletiche. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - All’Husky Village in Valtellina, per correre tra i boschi sulla slitta trainata dai cani

Zlatan Ibrahimovi? nel gelo artico, l’avventura in Lapponia sulla slitta trainata dai cani: «Si è riunito il branco» – Il video

Zlatan Ibrahimovic si è lasciato alle spalle il calcio per vivere un’esperienza in Lapponia, dove ha partecipato a un’escursione sulla slitta trainata dai cani. In un ambiente gelido e suggestivo, l’attaccante ha condiviso momenti di questa avventura, offrendo ai suoi follower uno sguardo diverso e autentico sulla sua vita fuori dal campo. Un’esperienza che unisce natura, tradizione e scoperta personale.

Leggi anche: Crédit Agricole e il Village delle Alpi. Valtellina, investimenti sul futuro

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

All’Husky Village in Valtellina, per correre tra i boschi sulla slitta trainata dai cani - Siamo stato all'Husky Village di Lorenzo Tilli che anni fa è partito per l'Alaska ... vanityfair.it