Candia Lomellina e la morte dell' allegoria | il tradizionale falò di Carnevale cambia

Il sindaco di Candia Lomellina ha deciso di cancellare il tradizionale falò di Carnevale, perché ritiene che l’allegoria non sia più appropriata. La festa, che ogni anno riuniva i cittadini intorno a un grande rogo, si concludeva con la combustione di un fantoccio raffigurante Pierina, un personaggio simbolico legato a vecchie accuse di spionaggio risalenti al XVII secolo. Quest’anno, l’amministrazione ha scelto di evitare il rito, sostenendo che rappresenta un passato che non si addice più alla celebrazione moderna. Il cambiamento ha sorpreso molti abitanti, abituati a questa tradizione come

Carnevale non è uno scherzo, come dimostra il caso di Candia Lomellina, in provincia di Pavia. Lì il sindaco ha deciso che non si terrà più il tradizionale falò in cui veniva bruciato il fantoccio di tale Pierina, personaggio verosimilmente di fantasia, che simboleggia una spia accusata di avere fatto il gioco dei Savoia quattro secoli fa, durante la prima guerra del Monferrato (1612-1617, ripassate). Leggo sul Corriere che, col consenso del consiglio comunale, il sindaco ha reputato inopportuno far bruciare il fantoccio, sia in segno di rispetto nei confronti dei poveri morti di Crans Montana, sia in segno di lotta contro i femminicidi.