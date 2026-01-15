Sturno celebra Sant’Antonio Abate con il tradizionale falò
A Sturno, il 16 gennaio 2026, si rinnova la tradizione del falò in onore di Sant’Antonio Abate. L’evento si svolgerà in piazza Michele Aufiero, mantenendo viva una consuetudine radicata nella comunità. Questa celebrazione rappresenta un momento di condivisione e rispetto per le tradizioni locali, offrendo l’opportunità di partecipare a un appuntamento che unisce storia e cultura nel rispetto delle radici.
