Una notte di pioggia neve e paura | il maltempo mette in ginocchio il Friuli

Una notte di pioggia e neve ha causato disagi in Friuli Venezia Giulia. Pioggia battente in pianura e sulla costa, neve copiosa in montagna, hanno provocato allagamenti e problemi alla viabilità. Le strade sono state sommerse dall'acqua e i corsi d’acqua sono sotto stretta vigilanza. La regione ha vissuto ore di paura e difficoltà, con tanti interventi dei soccorritori per gestire le emergenze.

È stata una notte lunga e complessa per il Friuli Venezia Giulia, investito da un’intensa ondata di maltempo che nelle ultime 24 ore ha provocato piogge abbondanti in pianura e sulla costa e forti nevicate in montagna, con allagamenti, disagi alla viabilità e corsi d’acqua sotto stretta sorveglianza. È quanto emerge dall’ultimo aggiornamento della mattina di giovedì 5 febbraio diffuso dalla Protezione civile regionale. Il fronte perturbato che ha interessato il nord Italia sta progressivamente esaurendo i suoi effetti, ma le conseguenze sul territorio restano evidenti. In pianura e lungo la fascia costiera i cumulati di pioggia hanno raggiunto valori medi compresi tra 40 e 70 millimetri, con un picco di 90 millimetri a Fossalon, determinando allagamenti e difficoltà alla circolazione in diversi centri abitati.🔗 Leggi su Udinetoday.it

L'epifania 2026 ha portato condizioni meteorologiche avverse, con intense piogge, vento e temporali che hanno causato allagamenti e disagi in molte zone della città.

Una grave tempesta invernale sta provocando almeno 18 decessi nel Paese, con condizioni di gelo intenso, neve e vento forte che stanno creando disagi e situazioni di rischio sulla rete stradale.

