Strade allagate e disagi il maltempo mette in ginocchio la città italiana | il messaggio delle autorità

L’epifania 2026 ha portato condizioni meteorologiche avverse, con intense piogge, vento e temporali che hanno causato allagamenti e disagi in molte zone della città. Le autorità hanno emesso messaggi di attenzione per garantire la sicurezza dei cittadini e gestire le conseguenze del maltempo, prolungando un periodo festivo già segnato da condizioni climatiche avverse nel Lazio.

L’ Epifania 2026 sarà ricordata come una giornata bagnata e carica di allerta. Piogge, vento e temporali chiudono un periodo festivo già segnato dal maltempo in gran parte del Lazio. Anche l’arrivo di Re Magi e Befana è stato accompagnato da ombrelli e disagi, mentre le autorità hanno innalzato il livello di attenzione: l’allerta meteo, inizialmente gialla, è ora arancione, con criticità idrogeologiche e idrauliche diffuse. Nelle ultime ore, i bacini del fiume Aniene sono tra le aree più colpite: l’esondazione tra Tor Cervara e Tivoli ha causato allagamenti e difficoltà alla viabilità locale. A Roma, intanto, le banchine del Tevere sono state chiuse per rischio di piena. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Il maltempo fa danni nel Foggiano: strade allagate e danneggiate, incidenti e disagi Leggi anche: Maltempo, strade allagate e disagi in provincia La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Maltempo a Roma: strade allagate, alberi e rami caduti in città. Esonda un torrente; Olbia sotto la pioggia: strade allagate e sottopassi chiusi; Maltempo a Roma: centinaia di interventi per alberi caduti e allagamenti. Oggi ancora allerta; Maltempo in Sardegna: strade chiuse e allagate, disagi a Olbia e in Gallura. Maltempo a Roma, strade allagate e un albero crolla vicino al Colosseo: la situazione - Strade chiuse, disagi alla circolazione e rischio esondazioni: piogge intense su città e provincia, scatta l’allerta per fiumi e trasporti. meteo.it

