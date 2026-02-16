La Protezione Civile della Campania ha emesso una nuova allerta meteo a causa di condizioni avverse che si prevedono nel territorio. La decisione arriva dopo le valutazioni del Centro Funzionale e interessa soprattutto le zone meridionali, dove sono attesi temporali e venti forti. La perturbazione porterà pioggia intensa e raffiche di vento che potrebbero causare disagi già a partire da lunedì sera. La situazione rimarrà in evoluzione fino a martedì pomeriggio.

Ancora maltempo in Campania dopo la tregua domenicale. La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo per venti forti e una contestuale allerta meteo di livello giallo per temporali sui settori meridionali della Campania, entrambe valide dalle 18 di oggi, lunedì 16 febbraio, alle 18 di domani, martedì 17 febbraio. Prevista allerta per venti forti occidentali, con locali raffiche, in rotazione da Nord-Ovest in nottata, valida su tutta la Campania ad esclusione delle zone 2 (Alto Volturno e Matese), 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Campania, nuova allerta meteo da lunedì 16 a martedì 17 febbraio con pioggia e venti forti

Questa mattina in Campania scatta l’allerta meteo.

La Protezione civile della Regione Campania ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo per venti forti, valido dalle 20 di oggi, mercoledì 7 gennaio, alle 14 di giovedì 8 gennaio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.