Venti forti in arrivo su Napoli e Campania | nuova allerta meteo della Protezione civile

La Protezione civile della Regione Campania ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo per venti forti, valido dalle 20 di oggi, mercoledì 7 gennaio, alle 14 di giovedì 8 gennaio. L’allerta interessa Napoli e tutta la regione, invitando alla prudenza e alla verifica delle condizioni meteo prima di programmare attività all’aperto. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le necessarie misure di sicurezza.

