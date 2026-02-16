Un camion ha invaso la corsia opposta sull’A1 nel Fiorentino, causando un incidente che ha ferito il conducente e bloccato il traffico. L’incidente si è verificato quando il mezzo ha urtato la barriera spartitraffico, perdendo il controllo e invadendo la corsia opposta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre le auto si sono accumulate in coda.

Mattinata di disagi sull’autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto fiorentino dove un mezzo pesante ha invaso parzialmente la carreggiata opposta dopo aver urtato la barriera spartitraffico. L’ incidente, avvenuto intorno alle 8:25 al chilometro 311 tra i caselli di Firenze Sud e Incisa Reggello, ha causato il blocco del traffico su entrambe le carreggiate e lunghe code in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, con due squadre e l’autogru, oltre ai soccorsi sanitari e meccanici, alla polizia stradale e al personale di Autostrade per l’Italia. Il conducente del camion, un uomo di 38 anni di origini straniere, è rimasto ferito ed è stato estratto dal mezzo dai soccorritori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Camion invade la carreggiata opposta sull’A1 nel Fiorentino: ferito il conducente. Traffico bloccato e code

Un camion ha invaso la corsia opposta sull’autostrada A1 questa mattina, causando un incidente e bloccando il traffico.

Un camion ha invaso la corsia opposta sull'autostrada A1 tra Firenze sud e Incisa, causando un incidente che ha bloccato il traffico questa mattina.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.