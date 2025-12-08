A1 camion alimentato a gas metano perde carburante Carreggiata chiusa
Un camion alimentato a gas metano ha perso carburante sull'A1. Il fatto è accaduto intorno alle 7:45 in prossimità dell'uscita di San Cesareo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della squadra di Palestrina (24A) con il supporto del Crrc (Carro rilevamento radioattivo chimico).Nel. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altre letture consigliate
Quest’anno il cantiere di Natale è nel tuo giardino! Per tutti i bambini che amano camion, gru e ruspe, questo escavatore elettrico 12V è il regalo che trasforma ogni gioco in un vero lavoro da cantiere. La struttura massiccia, il colore giallo “da lavoro” e le q - facebook.com Vai su Facebook
Incidente in A1, scontro tra camion all'altezza di Modena: per ore traffico in tilt - Code fino a dieci chilometri e Protezione civile impegnata a distribuire acqua alle centinaia di passeggeri rimasti bloccati nell’incidente che nella notte tra lunedì e martedì, alle 3. Riporta corrieredibologna.corriere.it