A1 camion alimentato a gas metano perde carburante Carreggiata chiusa

Romatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un camion alimentato a gas metano ha perso carburante sull'A1. Il fatto è accaduto intorno alle 7:45 in prossimità dell'uscita di San Cesareo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della squadra di Palestrina (24A) con il supporto del Crrc (Carro rilevamento radioattivo chimico).Nel. 🔗 Leggi su Romatoday.it

