Camion salta la carreggiata in A1 chiusa la A1 in entrambi i sensi in Valdarno

Un camion ha invaso le corsie opposte in autostrada A1, causando la chiusura totale della carreggiata in entrambe le direzioni nel Valdarno. L’incidente si è verificato questa mattina intorno alle 8,30 nel comune di Rignano sull’Arno, tra i caselli di Firenze Sud e Incisa Reggello. I vigili del fuoco di Figline Valdarno sono intervenuti subito sul posto per soccorrere i conducenti e mettere in sicurezza l’area. La strada resta chiusa mentre i soccorsi lavorano per rimuovere il camion e ripristinare il traffico.

RIGNANO SULL’ARNO – I vigili del fuoco del distaccamento di Figline Valdarno, stanno intervenendo dalle 8,30 circa nel comune di Rignano sull’Arno, sul tratto autostradale A1 al chilometro 311 direzione sud che corrisponde tra i caselli di Firenze Sud – Incisa Reggello, per un incidente stradale dove un mezzo pesante ha invaso le corsie della carreggiata opposta. Sul posto stanno operando due squadre ed è stata inviata anche un’autogru dal distaccamento di Firenze Ovest. Il traffico è bloccato su entrambe le carreggiate. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Camion salta la carreggiata in A1, chiusa la A1 in entrambi i sensi in Valdarno A1, camion alimentato a gas metano perde carburante. Carreggiata chiusa Camion a fuoco in galleria sulla A1, autostrada chiusa a Calenzano e traffico in tilt: code di mezzi per km Un camion è andato a fuoco questa mattina nella galleria delle Croci, sulla A1 a Calenzano. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tamponamento sulla SS613 tra camion e auto: chiusa la carreggiata in direzione Brindisi, due feriti. Incidente in autostrada, camion invade la carreggiata opposta. Traffico bloccato, lunghe codeÈ successo nel tratto della A1 tra i caselli di Firenze sud e Incisa Reggello direzione Roma. Vigili del fuoco e tutti i soccorritori sul posto ... lanazione.it Tragedia sull’A1, camion salta la carreggiata e travolge un’ambulanza: almeno 3 morti e 18 feritiGravissimo incidente questa mattina sulla A1, direzione nord fra Arezzo e Valdarno dove un camion ha saltato la corsia invadendo la carreggiata opposta. Nell'impatto sono morti tre passeggeri di ... affaritaliani.it Lundin Mining da un salto en sostenibilidad https://www.maray.cl/atacama/11/02/2026/lundin-mining-da-un-salto-en-sostenibilidad-comienza-a-operar-de-forma-comercial-el-primer-camion-minero-de-alto-tonelaje-del-mundo-con-sistema-hibrido-electrico- - facebook.com facebook