Frastuono di lamiere si ribalta camion che trasporta auto | strada chiusa al traffico

Questa mattina, poco dopo le 7, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un camion trasportante auto, causando un ribaltamento e danni da valutare. Il forte rumore di lamiere ha attirato l'attenzione, ma fortunatamente non si registrano feriti. La strada è stata immediatamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Tremendo frastuono di lamiere e danni da quantificare. Questa mattina poco dopo le 7 si è verificato un incidente che, fortunatamente, non vedrebbe nessuna persona ferita, ma la strada è stata invece chiusa al traffico. Tutto è accaduto in via Cervese (strada provinciale 254) a Castiglione di Ravenna, nel tratto che va dalla cittadina verso Forlì, dopo il bivio con via Ponte della Vecchia. Qui, per cause ancora da chiarire si è verificata l'uscita di strada autonoma di una bisarca, un camion che trasporta auto, che si è in parte ribaltato nei terreni a fianco della sede stradale. Come già detto non risultano né feriti, né altri mezzi coinvolti, ma la viabilità è ancora compromessa.

