Tir che trasporta escavatore si ribalta sulla Nola-Villa Literno dopo lo schianto

Nella mattinata di oggi, 14 gennaio 2026, si è verificato un incidente sulla strada statale 7bis “di Terra di Lavoro” al km 9,900, nel comune di Villa Literno. Un tir che trasportava un escavatore si è ribaltato, provocando la temporanea chiusura della carreggiata in direzione di Villa Literno. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per gestire la situazione e ripristinare la viabilità.

Provvisoriamente chiusa la carreggiata della strada statale 7bis "di Terra di Lavoro" in direzione di Villa Literno, in corrispondenza del km 9,900, a causa di un incidente avvenuto nella mattinata di oggi, 14 gennaio 2026.Secondo quanto comunicato da Anas, il sinistro ha visto coinvolti.

