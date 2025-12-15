Orgoglio Isolotto Calenzano show Incisa concreta
Nella tredicesima giornata del campionato di Prima categoria, l'Orgoglio Isolotto conquista una vittoria fondamentale contro il Porta Romana, rilanciando le speranze di salvezza. La sfida si conclude con un risultato di 2-1, segnando il ritorno di entusiasmo per la squadra, che si dimostra determinata a lottare fino alla fine del campionato.
Nella tredicesima giornata del campionato di Prima categoria colpo di coda dell’ Isolotto, ultimo, che batte 2-1 il Porta Romana e torna a sperare nella salvezza. L’Isolotto fa suo il derby casalingo al termine di una ottima prestazione. Biancorossi locali in vantaggio al 15’ su un tiro cross di Bercigli che sorprende Marcucci sulla sua destra. Nel secondo tempo riemerge la squadra di Guarducci che perviene al pareggio con Marangon che di testa infila Sciatti, su assist di Manetti. Proprio nel momento del massimo sforzo degli ospiti, ritrovano il vantaggio I padroni di casa con Leporatti direttamente su calcio d’ angolo. Lanazione.it
