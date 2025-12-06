Autostrada A1 | chiusure notturne delle stazioni Calenzano Sesto Fiorentino e Incisa Reggello
I percorsi alternativi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
News recenti che potrebbero piacerti
Chiusure in programma dei caselli dell'autostrada A4 - facebook.com Vai su Facebook
Chiusure notturne al casello A1 Valdarno - Arezzo, 25 novembre 2025 – Sulla A1 Milano–Napoli sono in programma nuove chiusure notturne alla stazione di Valdarno, necessarie per consentire interventi di ispezione e manutenzione sui cavalcavia. Secondo lanazione.it
Lavori in A1, chiusure notturne dei caselli di Frosinone e Ceprano - Le uscite rimarranno chiuse per consentire lavori di pavimentazione e attività di ispezione del cavalcavia di svincolo ... Si legge su ciociariaoggi.it
A24. CHIUSURE NOTTURNE TRATTA L’AQUILA OVEST -TORNIMPARTE - L’AQUILA – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per verifiche tecniche, dalle ore 22:00 del 2 e 3 dicembre p. reteabruzzo.com scrive