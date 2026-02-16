Calendario Champions League calcio 2026 | orari partite 17-18 febbraio tv streaming

Dopo qualche settimana di pausa, in seguito alla fine della Fase Campionato, la Champions League è pronta a tornare in scena con uno dei momenti di maggior pathos del torneo: quello dei playoff. Sono 8 le squadre già qualificate agli ottavi di finale, mentre – fra martedì 17 e mercoledì 18 febbraio – altre 16 si giocheranno gli altri 8 slot rimanenti in testa a testa di andata e ritorno. Particolare attenzione alle squadre italiane, impegnate in 3 duelli: la Juventus e l’Atalanta, che martedì faranno visita rispettivamente ai turchi del Galatasaray (h 18.45) e ai tedeschi del Borussia Dortmund (h 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa sera alle 21, inizia l’ultima giornata della fase iniziale della Champions League 2025-2026.

Il calendario della Champions League 2026 si avvicina con le partite in programma il 20 e 21 gennaio.

