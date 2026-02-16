Calendario Champions League calcio 2026 | orari partite 17-18 febbraio tv streaming

Il calendario della Champions League 2026 ha annunciato le partite dei playoff in programma il 17 e 18 febbraio. La competizione riprende dopo alcune settimane di stop, che sono servite a concludere la fase a gironi. Le sfide si giocheranno in diversi stadi europei, trasmesse in diretta su TV e streaming.

Dopo qualche settimana di pausa, in seguito alla fine della Fase Campionato, la Champions League è pronta a tornare in scena con uno dei momenti di maggior pathos del torneo: quello dei playoff. Sono 8 le squadre già qualificate agli ottavi di finale, mentre – fra martedì 17 e mercoledì 18 febbraio – altre 16 si giocheranno gli altri 8 slot rimanenti in testa a testa di andata e ritorno. Particolare attenzione alle squadre italiane, impegnate in 3 duelli: la Juventus e l’Atalanta, che martedì faranno visita rispettivamente ai turchi del Galatasaray (h 18.45) e ai tedeschi del Borussia Dortmund (h 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

