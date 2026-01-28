Questa sera alle 21, inizia l’ultima giornata della fase iniziale della Champions League 2025-2026. Le squadre si giocano ancora il passaggio agli ottavi, con partite che promettono emozioni e colpi di scena. Gli appassionati sono pronti a seguire gli incontri in tv e in streaming per non perdere nemmeno un’azione.

Si va ufficialmente a concludere la fase iniziale della Champions League 2025-2026. Questa sera, mercoledì 28 gennaio, alle ore 21.00 saranno tutte in campo contemporaneamente tutte le partite dell’ottavo ed ultimo turno della massima competizione continentale per club. Oggi sapremo, quindi, quali saranno le 8 squadre che avanzeranno direttamente agli ottavi di finale, quali andranno ai play-off e quali saranno invece eliminate. Le squadre italiane saranno in campo con obiettivi differenti. L’Inter sarà in campo in casa del Borussia Dortmund, la Juventus sarà di scena in trasferta in casa del Monaco, quindi il Napoli ospiterà il Chelsea allo stadio “Maradona” mentre l’Atalanta se la vedrà contro il Royale Union Saint Gilloise, anch’essa in trasferta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Champions League calcio 2026 stasera in tv: orari partite 28 gennaio, programma, streaming

Approfondimenti su Champions League 2026

Il calendario della Champions League 2026 prevede le partite dell’ultima giornata della fase a gironi, in programma il 28 gennaio.

Oggi torna in campo la Champions League 2025-2026 con la sesta giornata della fase a gironi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Champions League 2026

Argomenti discussi: Calendario Champions League calcio 2026: orari partite 20-21 gennaio, dove vederle in tv, guida Sky e Prime; Come seguire l'ultima notte del girone di Champions su Sky; Champions: Atalanta-Athletic Bilbao 2-3 e Juventus-Benfica 2-0 - Atalanta-Athletic Bilbao 2-3; Champions: dopo 45' inter-Arsenal 1-2 e Copenhagen-Napoli 0-1 Riparte la Champions, missione ottavi per Inter e Atalanta: Juventus e Napoli per i playoff, le italiane hanno tutte sfide decisive. Segui la diretta testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/mar.

Calcio in tv oggi, 28 gennaio 2026: Champions League in primo pianoNella guida TV di mercoledì 28 gennaio 2026 le gare valide per l'ottava giornata di Champions League saranno trasmesse sui canali Sky ... calciomagazine.net

Calendario Champions League calcio 2026: orari partite 28 gennaio, tv, quali vedere su Sky, Prime e TV8Tutti in campo contemporaneamente per l'ultima elettrizzante giornata della Fase Campionato. La Champions League 2025-2026 regala una notte da sballo ... oasport.it

Spalletti chiude il caso Napoli: “Pensavo fosse IA, auguro temi da Champions” Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Monaco, Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, torna sulla polemica legata alle sue parole sul Napoli, finite al centro del dib - facebook.com facebook

Dagli archivi di Champions League x.com