Calendario Champions League calcio 2026 | orari partite 20-21 gennaio dove vederle in tv guida Sky e Prime

Il calendario della Champions League 2026 si avvicina con le partite in programma il 20 e 21 gennaio. In questa fase, le gare sono decisive per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, con orari, modalità di visione in tv e dettagli su Sky e Prime. Questa guida fornisce tutte le informazioni necessarie per seguire le partite e comprendere il cammino delle squadre verso la fase successiva del torneo.

La Champions League 2025-2026 è pronta a tornare con il settimo turno della “Fase Campionato”, che mette in palio punti pesantissimi in vista della definizione della classifica generale di questo momento del torneo, per andare determinare quali squadre si qualificheranno direttamente al momento dell’eliminazione diretta (Top 8), quali formazioni dovranno passare dai playoff (9-24) e quali invece inizieranno ad essere eliminate dalla rassegna (dalla 25esima in poi). Le gare della massima competizione continentale calcistica andranno in scena fra martedì 20 e mercoledì 21 gennaio, con anche le squadre italiane impegnate: impegno casalingo per l’Inter nel big match con l’Arsenal a San Siro, mentre il Napoli sarà chiamato a volare in Danimarca per sfidare il Copenaghen. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Champions League calcio 2026: orari partite 20-21 gennaio, dove vederle in tv, guida Sky e Prime Leggi anche: Dove vedere in tv la Champions League di calcio: orari 4-5 novembre, streaming, partite su Sky, TV8 e Prime Leggi anche: Dove vedere in tv la Champions League: orari partite 25-26 novembre, canali, streaming, guida Sky, Prime e TV8 La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Champions League: l'Inter si gode la vetta, per Chivu ora testa all'Arsenal - Archiviata la vittoria di sabato contro l'Udinese, che ha permesso all'Inter di restare in vetta al campionato, per i nerazzurri è già tempo di voltare pagina. ansa.it

