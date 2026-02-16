Calciomercato Juve LIVE | Benatia lascia il Marsiglia le ultime su Senesi

Benatia ha deciso di lasciare il Marsiglia a causa di poche opportunità in campo, e sta valutando nuove offerte. La Juventus si interessa al difensore per rafforzare la linea arretrata, mentre intanto si intensificano le trattative con la maglia bianconera. Nel frattempo, si fanno strada anche aggiornamenti su Senesi, che potrebbe essere il prossimo obiettivo della società piemontese.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l'obiettivo di potenziare l'organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall'allenatore Luciano Spalletti.