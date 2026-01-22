Calciomercato Juve LIVE | Mateta rompe col Crystal Palace sale En-Nesyri Le ultime su Mingueza Senesi e Kessie

Segui con noi le ultime novità sul calciomercato della Juventus, con aggiornamenti in tempo reale su trattative e movimenti di mercato. In questa sessione, si segnala la rottura tra Mateta e il Crystal Palace, mentre En-Nesyri vede un aumento delle possibilità di trasferimento. Restate aggiornati su eventuali sviluppi riguardanti Mingueza, Senesi e Kessie, per seguire ogni dettaglio delle trattative in corso.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Argomenti discussi: Calciomercato, Mateta vuole subito la Juve. Napoli, Lang e Lucca vicini all'addio; La Juve vuole un attaccante della Premier League; Mateta aspetta la Juve, ma resta la distanza col Crystal Palace. E avanza En-Nesyri...

