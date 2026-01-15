Calciomercato Juve LIVE | si lavora per Mateta Le ultime su Senesi Chiesa e Mingueza

Segui le ultime novità del calciomercato della Juventus, con aggiornamenti in tempo reale su trattative e indiscrezioni. Attualmente si lavora per l'acquisto di Mateta, mentre si monitorano le situazioni di Senesi, Chiesa e Mingueza. Resta con noi per rimanere informato sugli sviluppi delle trattative e sugli eventuali accordi conclusi.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: si lavora per Mateta. Le ultime su Senesi, Chiesa e Mingueza Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: si lavora sempre per Senesi: Salah eliminato dalla Coppa d’Africa spinge Chiesa a Torino? Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: pressing su Chiesa, si segue da vicino anche Kessie e affondo per Senesi a zero Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ora la Juve ci crede: pronti due colpi per Spalletti, ma occhio alle sorprese (anche in uscita); Calciomercato 2026, le news e tutte le trattative di martedì 6 gennaio; Diretta live calciomercato 12 gennaio 2026, Juve su Oscar Mingueza, risvolto Loftus-Gatti, Lookman in Turchia; Le notizie di calciomercato del 14 gennaio 2026: Robinio Vaz e Malen alla Roma, la Juve stringe per Mingueza. Diretta live calciomercato 15 gennaio 2026, Pio Esposito tesoretto Inter, Napoli su En-Nesyri, intesa Juve-Mingueza - Calciomercato live diretta affari e trattative di giovedì 15 gennaio 2026 della sessione invernale con i colpi di Milan, Napoli, Juventus, Roma e Inter ... sport.virgilio.it

