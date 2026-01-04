Frattesi Galatasaray Okan Buruk stupisce tutti | Nessun contatto per ora il nerazzurro…

Il tecnico del Galatasaray, Okan Buruk, ha dichiarato di non aver ancora avviato contatti ufficiali per l'acquisto di Frattesi dall'Inter. Nonostante le voci di mercato, al momento non ci sono trattative in corso. Buruk ha espresso apprezzamento per il centrocampista, ma ha precisato che la questione resta al momento non confermata. La situazione rimane quindi da monitorare, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Inter News 24 Frattesi Galatasaray, il tecnico Buruk spegne le voci di mercato: apprezzamento per il centrocampista dell'Inter per ora nessun contatto avviato. Arriva una presa di posizione netta sul possibile asse di mercato tra Galatasaray e Inter. Okan Buruk, allenatore del club turco ed ex centrocampista nerazzurro, ha deciso di fare chiarezza sulle indiscrezioni legate a Davide Frattesi, centrocampista classe 1999 dell'Inter, accostato con insistenza al club di Istanbul nelle ultime settimane. Intervenuto ai microfoni di A Spor, Buruk ha smentito in maniera diretta qualsiasi trattativa avanzata per la mezzala italiana, tirando di fatto il freno a mano su una delle voci più ricorrenti del mercato invernale.

