Okan Buruk | Calhanoglu ti aspetto al Galatasaray Inter ricordo il 5 maggio e Ronaldo che

Okan Buruk, ex centrocampista turco e attuale tecnico del Galatasaray, ha annunciato pubblicamente di voler incontrare Hakan Calhanoglu al suo ritorno in Turchia, ricordando anche il 5 maggio e Ronaldo. Buruk, che ha vestito la maglia dell’Inter tra il 2001 e il 2004, guiderà i suoi contro la Juventus nei playoff di Champions League, mentre commenta la prestazione della sua squadra sotto la guida di Spalletti, che mantiene un gioco solido anche nelle sconfitte.
Una sciarpa nerazzurra intorno al collo e un taccuino a portata di mano. L'ultimo sabato sera di Okan Buruk possiamo immaginarcelo così, diviso tra la voglia di fare il tifo per la "sua" Inter impegnata contro la Juventus e la necessità di appuntarsi le mosse tattiche di Spalletti. L'ex centrocampista turco, nerazzurro dal 2001 al 2004, è al quarto anno consecutivo sulla panchina del Galatasaray e domani sera sfiderà i bianconeri nell'andata dei playoff di Champions. Anche lei ha passato il sabato sera davanti al televisore? "A dire il vero, ho guardato tutte le partite della Juve. Gioca bene anche quando non vince, mi è piaciuta pure contro l'Atalanta.
Frattesi Galatasaray, Okan Buruk stupisce tutti: «Nessun contatto per ora il nerazzurro…»
Il tecnico del Galatasaray, Okan Buruk, ha dichiarato di non aver ancora avviato contatti ufficiali per l'acquisto di Frattesi dall'Inter.
Mercato Inter, nessuna apertura al Galatasaray: Calhanoglu resta un pilastro irrinunciabile del progetto
L’Inter conferma la volontà di mantenere Hakan Çalhanoglu nel suo progetto, senza considerare offerte dal Galatasaray.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
