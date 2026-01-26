Jakirovic Inter dopo l’ufficialità nuovi dettagli | svelate tutte le cifre dell’affare!

Dopo l’annuncio ufficiale, emergono nuovi dettagli sulla trattativa tra Jakirovic e l’Inter. Fabrizio Romano ha fornito ulteriori informazioni sulle cifre coinvolte, offrendo un quadro chiaro e preciso sull’accordo. In questo articolo, analizzando le fonti e i dati disponibili, si approfondiscono i termini dell’affare e le implicazioni per il club nerazzurro.

Inter News 24 Jakirovic Inter, Fabrizio Romano ha svelato nuovi dettagli legate alle cifre della trattativa con la Dinamo Zagabria. Il calciomercato dell' Inter continua a muoversi con lungimiranza, puntando con decisione sui migliori talenti del panorama europeo. È di oggi l'ufficialità dell'acquisto di Leon Jakirovic, giovane promessa del calcio balcanico, che sbarca a Milano a titolo definitivo per rinforzare le fila della formazione Under 23. L'operazione conferma la volontà della società di viale della Liberazione di investire in profili giovani e tecnicamente dotati, capaci di maturare sotto la guida dello staff tecnico nerazzurro per poi, in prospettiva, ambire a un salto nella prima squadra.

