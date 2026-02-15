Massolin Inter svelate le cifre definitive | tra parte fissa e bonus investimento sul classe 2002

Massolin Inter ha ufficializzato le cifre dell’acquisto effettuato a gennaio, investendo circa 10 milioni di euro tra parte fissa e bonus. La società ha deciso di puntare sul giovane classe 2002, inserendolo in un progetto di rafforzamento della rosa. Il trasferimento si è concretizzato con un impegno economico che riflette l'interesse a sviluppare il talento nel settore giovanile.

Inter News 24 Massolin Inter – Svelate le cifre definitive dell'acquisto in prospettiva fatto dai nerazzurri nell'ultimo mercato invernale. L' Inter continua a guardare al futuro e lo fa blindando uno dei profili più interessanti messisi in luce nell'ultimo periodo in Serie B. Durante la recente sessione di calciomercato invernale, la dirigenza nerazzurra ha definito l'acquisto di Yanis Massolin, prelevandolo a titolo definitivo dal Modena. L'operazione, tuttavia, prevede una strategia di inserimento graduale: il club di Viale della Liberazione ha infatti deciso di lasciare il ragazzo in prestito in Emilia fino al termine della stagione, permettendogli di concludere il campionato da protagonista prima del grande salto.