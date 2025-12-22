Calcio Terza categoria Sangimignanese straripante Il Meroni supera l’Upp

Dopo la prima giornata del girone di ritorno, sono tre le candidate più autorevoli per la vittoria finale nel girone senese del campionato di terza categoria. Andando in ordine di classifica, si inizia dalla Sangimignanese, che ieri ha superato con un perentorio 6-0 (Macchi, due volte Muresan, Dionisi, Cusimano e Piombini i marcatori) il Cus Siena in un testa-coda che aveva pochi margini di incertezza. Tutt’altra storia per il Meroni, che insegue la capolista staccato di tre lunghezze: la compagine biancoverde è riuscita a spuntarla per 2-1 sull’Upp Poggibonsese al termine di un delicato scontro diretto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

