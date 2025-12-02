Calcio Seconda | Crespina espugna Porta a Lucca

Pisa 1 dicembre 2025 – Cinque vittorie e tre pareggi nell’undicesima giornata di andata del girone G di Seconda Categoria. Il dato più clamoroso è che tutte le cinque vittorie sono state esterne, collezionate dalla squadra in trasferta. Nessun successo casalingo, quindi ‘fattore campo’ del tutto annullato. Diciannove le reti realizzate, solo cinque dalle squadre di casa, ben quattordici da quelle in trasferta. In testa da solo il Crespina con ventisette punti, grazie allo 0 – 3 sul campo del Porta a Lucca. Un successo netto che esalta la capolista, seguita a tre punti dal Corazzano che spugna 1 – 2 il campo del Tirrenia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

