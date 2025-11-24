Calcio | Serie A il derby è del Milan Roma vincente a Cremona e in vetta

Mancano ancora un paio di partite alla conclusione della dodicesima giornata della Serie A 2025-2026, ma si può tranquillamente dire che il grosso dell’importante sia stato visto in una domenica che, come piatto forte, ha proposto il derby di Milano in quella che può essere una delle ultime volte che lo si gioca nell’attuale San Siro. La stracittadina meneghina è appannaggio del Milan, che recupera così la seconda posizione in classifica. Decisivo nello 0-1 sull’Inter il gol al 54? di Pulisic, che sfrutta la corta respinta di Sommer su Saelemakers per insaccare in rete. Al 74? a salvare il risultato è Maignan, che para il rigore di Calhanoglu assegnato per fallo di Pavlovic su Thuram. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio: Serie A, il derby è del Milan. Roma vincente a Cremona e in vetta

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sport - Calcio, Serie D: 13^ giornata, Crema-Pistoiese 1-1; arancioni ancora primi in classifica da soli. - facebook.com Vai su Facebook

L'iniziativa della Lega Calcio Serie A per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: nomi di madri o figlie sulle maglie del 12° turno Vai su X

Come cambia la classifica della Serie A dopo il derby tra Inter e Milan - Il derby tra Inter e Milan ha chiuso la domenica della dodicesima giornata del campionato di Serie A in attesa dei due posticipi del lunedì. Scrive corrieredellosport.it

Marotta e Scaroni insieme prima di Inter-Milan: "Primo derby da comproprietari di San Siro, è una data storica. Sfida Scudetto? È presto" - Prima del derby, i Presidenti delle due squadre sono stati intervistati insieme per ricordare questa come una data storica. Secondo eurosport.it

Serie B, il Padova crolla all'Euganeo e il Venezia vince 2-0 un derby atteso da sette anni: gol di Busio e Yeboah - La prima vittoria in trasferta della gestione Stroppa arriva per il Venezia nella partita più attesa. Segnala corrieredelveneto.corriere.it