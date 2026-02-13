Juventus Igor Tudor sarà il nuovo allenatore del Tottenham

Igor Tudor ha lasciato la Juventus per accettare l’offerta del Tottenham, attirato dalla possibilità di guidare una squadra di Premier League. Dopo aver diretto i bianconeri per alcuni mesi, il tecnico croato ha deciso di cambiare aria, puntando su una sfida più grande in Inghilterra. La sua esperienza in Italia si è conclusa bruscamente, ma Tudor si prepara a tornare in panchina con l’obiettivo di rilanciare il club londinese.

Tudor verso il Tottenham Igor Tudor è pronto a una nuova avventura in panchina, e non sarà facile. Dopo l’esperienza alla Juventus – dove era stato riconfermato quasi per mancanza di alternative valide e poi esonerato qualche mese dopo – il tecnico croato ha accettato l ’incarico di interim head coach L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

