Il Pisa ha annunciato ufficialmente che Oscar Hiljemark sarà il nuovo allenatore della squadra. La notizia è stata comunicata poco prima di mezzanotte, lasciando i tifosi in attesa di vedere cosa cambierà con il cambio in panchina.

Pisa, 2 febbraio 2026 – Sarà Oscar Hiljemark il nuovo allenatore del Pisa. La conferma è arrivata poco prima di mezzanotte. Una svolta totale, con la scelta del tecnico danese, che in questi istanti si sta liberando dall’Elfsborg, club svedese con cui ha giocato in Europa League, sfidando anche la Roma. Una guida tecnica giovanissima, classe 1992, quella scelta da parte della dirigenza per guidare il Pisa in questi ultimi mesi della stagione, alla ricerca dell’obiettivo salvezza. Trentatré anni (meno di Caracciolo, per intendersi), Hiljemark è stato un calciatore, precisamente un centrocampista, ritiratosi a ventotto anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pisa, sarà Hiljemark il nuovo allenatore

Approfondimenti su Pisa Hiljemark

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Pisa Hiljemark

Argomenti discussi: Pisa, sarà Hiljemark il nuovo allenatore; Arriva dalla Svezia il nuovo allenatore del Pisa; Pisa, sarà Hiljemark l’allenatore: le ultime; Esclusiva Calciomercato Pisa. La società sceglie Oscar Hiljemark, l'allenatore avrebbe accettato la panchina nerazzurra.

Pisa, sarà Hiljemark il nuovo allenatorePisa, 1 febbraio 2026 - Sarà Oscar Hiljemark il nuovo allenatore del Pisa. La conferma è arrivata nella notte, poco prima di mezzanotte. Una svolta totale , con la scelta del tecnico danese, che in qu ... lanazione.it

Pisa, nome a sorpresa per la panchina: Hiljemark è il primo nome. I dettagliNome a sorpresa per la panchina del Pisa, all'indomani dell'esonero di Alberto Gilardino. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club toscano. tuttomercatoweb.com

Il Pisa ha esonerato Gilardino È ufficiale: il tecnico ex Genoa non sarà più l’allenatore del Pisa, è stata fatale la sconfitta contro il Sassuolo. #CorrieredelloSport #Gilardino #Pisa - facebook.com facebook

#Corrado: “Il nuovo centro sportivo del #Pisa darà lavoro al territorio, sarà una struttura al servizio del club” x.com